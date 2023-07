Enjoei anuncia a compra do Elo7, site de produtos artesanais

Apesar da negociação, plataformas vão continuar operando como marcas independentes

Divulgação/Enjoei Enjoei anunciou a compra do Elo7, site de vendas especializado em artesanato e produtos personalizados



A plataforma de comércio eletrônico Enjoei anunciou, nesta terça-feira, 18, a compra do Elo7, site de vendas especializado em artesanato e produtos personalizados. O valor do investimento não foi divulgado. Apesar da aquisição, as plataformas vão continuar operando como marcas independentes. O objetivo da Enjoei é fortalecer a base de vendedores profissionais, aqueles que usam a plataforma como principal fonte de renda e faturam até R$ 3 mil por mês. Entre março de 2022 e março deste ano, a categoria registrou aumento de 128%. Assim, a empresa espera que o crescimento de profissionais atraia outros vendedores para a plataforma. A Enjoei também pretende diversificar a gama de produtos vendidos na plataforma.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.