Mercedes-Benz prorroga suspensão de funcionários de fábrica de São Bernardo

A Mercedes-Benz anunciou nesta terça-feira, 18, a prorrogação até 31 de agosto da suspensão temporária do contrato de trabalho, o chamado “layoff”, de trabalhadores da fábrica de São Bernardo, em São Paulo. Os funcionários já estão afastados da empresa desde maio. De acordo com a montadora, a suspensão é para produção de caminhões e agregados, e o motivo se deve ao atual nível de demanda – baixo – de veículos comerciais no mercado brasileiro. Em nota, a Mercedes disse que não está com a produção totalmente paralisada. “Estamos operando com um turno e ajustando os volumes”, comunicou. Questionada sobre o número de funcionários que seriam afetados pela medida, a empresa não comentou. Como mostrou o site da Jovem Pan, a Volkswagen também anunciou que suspender o contrato de 800 funcionários na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, a partir do dia 1° de agosto. A medida foi divulgada nesta segunda-feira, 17, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região, e vai durar, a princípio, por dois meses, mas pode se estender por até cinco meses. Atualmente, a fábrica, que tem 3.100 funcionários, produz o carro Polo Track, o segundo mais vendido no país neste ano. Ele fica atrás apenas do Onix, da General Motors, outra empresa de fabricação automotiva que suspendeu contratos de trabalho em uma fábrica no município de São José dos Campos, em São Paulo, e que também paralisou a fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul, no último dia 3. Em relação à Volkswagen, a justificativa da suspensão de contratos de trabalho é ajustar a produção com a demanda de mercado.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.