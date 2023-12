Entenda como será o funcionamento dos bancos durante a semana do Ano Novo

Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, normalmente para fazer transações financeiras

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Atendimento presencial nas agências será interrompido, mas caixas eletrônicos devem continuar funcionando durante o recesso de fim de ano



Após o recesso de Natal, os atendimentos presenciais dos bancos foram retomados nesta terça-feira, 26. No entanto, quem ainda precisa comparecer presencialmente a alguma agência bancária até o fim do ano deve ficar atento às datas. O dia 28 de dezembro, nesta quinta-feira, é o último dia de funcionamento dos bancos. A partir desta sexta-feira, 29, as instituições bancárias voltam a ficar em recesso. As atividades presenciais só serão retomadas a partir do dia 2 de janeiro, na terça-feira que vem. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), durante o recesso os canais digitais e caixas eletrônicos devem estar disponíveis para transações financeiras. Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, normalmente para fazer transações financeiras. Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no dia 29 de dezembro poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte (2 de janeiro). Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

*Com informações da repórter Camila Yunes