‘Entendemos a preocupação de vocês porque desmataram florestas’, diz Guedes a americanos

Em evento promovido pelo Aspen Institute, o ministro da economia, Paulo Guedes, rebateu questionamentos sobre o desmatamento no Brasil. Para uma plateia de norte-americanos, Guedes contestou a pergunta sobre as questões ambientais brasileiras, afirmando que os Estados Unidos desmataram todas as florestas do próprio país.” Entendemos a preocupação de vocês, porque vocês desmataram suas florestas. Vocês querem nos poupar de desmatar a floresta, como vocês desmataram as suas”, afirmou. O ministro usou como argumento a soberania nacional para dizer que a Amazônia é um assunto restrito ao Brasil e afirmou que não é preciso desmatar o bioma para a produção agrícola. Guedes também comparou a colonização brasileira e a norte-americana. “Sabemos que vocês tiveram guerras civis, também tiveram escravidão, e só pedimos para que vocês sejam amáveis como somos amáveis. Vocês mataram seus índios, não miscigenaram”, disse.

O tema principal da entrevista com o ministro eram as questões econômicas do Brasil, no entanto a conversa rendeu outros tópicos sobre o país que têm ganhado repercussão no cenário internacional. Paulo Guedes respondeu às perguntas com tranquilidade, mas elevou o tom quando um repórter perguntou sobre a saída de Moro e as declarações feitas pelo ex-ministro. Ele disse que, ao contrário do que Sergio Moro declarou, o presidente Jair Bolsonaro continua lutando contra a corrupção e, segundo ele, já houve uma diminuição, mas que só irá acabar por completo quando for alternado o modelo econômico do país. O ministro da economia também foi questionado sobre fala de Flávio Bolsonaro, que defendeu o aumento de gastos pelo governo para manter um programa de renda básica. Ele disse não ver problema no comentário do senador e afirmou que “políticos sempre vão pedir mais dinheiro”.

