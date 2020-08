Bolsonaro sobre auxílio: ‘Não dá pra continuar porque custa R$ 50 bi ao mês’

Presidente disse que economia precisa voltar e criticou isolamento nos Estados

Marcos Corrêa/PR Jair Bolsonaro acredita que auxílio emergencial não será prorrogado



O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, na manhã desta quarta-feira (5) que “não dá para continuar muito” a liberar o auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais por causa do impacto da medida na economia, que, segundo ele, representa R$ 50 bilhões mensais. No momento em que o Brasil se aproxima das 100 mil mortes por Covid-19, Bolsonaro voltou a criticar governadores que mantém medidas de isolamento social nos Estados.

“Começou a pagar a quarta parcela (do auxílio emergencial) e depois tem a quinta. Não dá para continuar muito porque por mês custa R$ 50 bilhões. A economia tem que continuar. E alguns governadores teimam ainda em manter tudo fechado”, disse Bolsonaro a apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada.

Ao ser questionado sobre a eventual prorrogação do auxílio emergencial para micro empresários por outro apoiador, o presidente afirmou que o assunto precisa ser tratado com o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Não sei dizer, tem que ver com o Paulo Guedes. Nós já gastamos, o Brasil já gastou, eu não, já gastou R$ 700 bilhões com a covid”, declarou.

*Com Agência Estado