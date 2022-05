Entidades criticam bônus anunciado por Rodrigo Garcia a policiais; entenda

Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo explica que valores estão em atraso desde o primeiro semestre do ano passado, não sendo uma ‘premiação’ para a categoria

Foto: Governo do Estado de São Paulo - 28/03/2022 Rodrigo Garcia é pré-candidato ao governo de São Paulo



Entidades que representam policias de São Paulo criticam o govenador Rodrigo Garcia pelo bônus anunciado para a categoria. A avaliação é que a gestão estadual está utilizando o aumento, que deveria ter sido repassado no ano passado, para se promover, explica a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia em São Paulo, Raquel Gallinati. “Quando o governador anuncia o bônus como se fosse uma premiação aos policiais, na realidade, ele deveria deveria estar se desculpando do atraso de quase um ano do referente ao primeiro e segundo bimestre de 2021 não pago aos policiais.” Com montante chegando a R$ 176 milhões, o bônus pago aos policiais paulistas deveria ter sido repassado no primeiro semestre de 2021, o que não aconteceu.

Para Raquel Gallinati, o anúncio tem claro viés eleitoreiro. “E o governo não consegue mais enganar ninguém, nem os policiais, nem a população e o descrédito do governo está aí para todos olharem diariamente: a criminalidade está cada vez pior. A segurança pública cada vez mais caótica, falta estrutura. […] Estamos frustrados porque gostaríamos de fazer nosso trabalho”, reforçou a delegada. Rodrigo Garcia é pré-candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ao governo de São Paulo. Ele assumiu a gestão estadual após renúncia de João Doria para disputar a presidência da república. A bonificação dos policiais foi anunciada em meio ao aumento da criminalidade na cidade de São Paulo, com a morte de Renan Silva Loureiro, de 20 anos, durante um roubo no Jabaquara, na zona sul da capital paulista.

*Com informações do repórter Maicon Mendes