Entre troca de farpas, Senado decide nesta terça-feira novo ministro do TCU

Fotos: Jefferson Rudy/Waldemir Barreto/Jefferson Rudy/Agência Senado Senadores Antonio Anastasia, Kátia Abreu e Fernando Bezerra disputam uma vaga de ministro do TCU



O Senado Federal realiza nesta terça-feira, 14, sabatina com os candidatos ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Três senadores estão disputando a vaga de ministro: Antonio Anastasia (PSD-MG), Fernando Bezerra (MDB-PE) e Kátia Abreu (PP-GO). Os nomes serão sabatinados na comissão de assuntos econômicos da Casa e, depois, serão encaminhados ao plenário para votação. A disputa é acirrada e com direito a troca de farpas. A senadora Kátia Abreu ironizou os votos declarados aos seus concorrentes e, em uma rede social, ela disse que o colégio eleitoral do Senado ‘aumentou muito’. “51m votos declarados por Anastasia e 52 votos declarados por Bezerra. Será que não está sobrando um voto para mim?”, disse a senadora, “Nem o meu? Vamos esperar abrir as urnas para saber se o meu estará lá dentro”, completou a parlamentar.

Normalmente a vaga para o TCU é definida por um acordo entre os parlamentares, mas desta vez os candidatos estão empenhados nessa disputa. O nome que sair vencedor vai assumir a vaga deixada por Raimundo Carreiro, que foi nomeado embaixador do Brasil em Portugal. O MDB, partido de Bezerra, tem a maior bancada do Senado, mas está dividido entre apoiar o líder do governo ou Kátia Abreu. Já Anastasia conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

*Com informações da repórter Iasmin Costa