Especialista diz que há risco de falta de grãos a médio prazo após Rússia suspender acordo de exportação

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Felippe Serigati disse que, atualmente, o mundo não está com falta de grãos

Reprodução/Jovem Pan News Professor de economia e pesquisador da FGV Agro, Felippe Serigati, durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



A Rússia encerrou nesta segunda-feira, 17, o acordo de exportação de grãos ucranianos que estava em vigor há um ano e que contribuiu para evitar uma grande crise alimentar global, além de reduzir os preços de alimentos em mais de 20% globalmente. O acordo deve expirar nesta terça-feira, 18. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o professor de economia e pesquisador da FGV Agro, Felippe Serigati, disse que o mundo não está com falta de grãos, mas alertou para a situação a médio prazo. “Hoje, o mundo não está com falta de grãos. Não que a situação esteja 100% confortável, mas é bem melhor do que tínhamos no ano passado. O Brasil, por exemplo, colheu uma ótima safra de grãos e tenta escoar essa safra recorde. Então o mundo está dizendo ‘olha, se essa situação não demorar muito tempo, se for um choque a curto prazo, está tranquilo’. Tem bastante grão no mercado. Já no médio prazo, se não houver acordo, podemos ter problemas adicionais”, comentou. O acordo foi negociado em meio à crise alimentar desencadeada pela interrupção, como resultado da guerra, da queda de produção de produtos agrícolas – especialmente grãos e certos derivados, além de fertilizantes – de ambos os países, que estão entre os maiores exportadores de grãos do mundo. A Alemanha fez um apelo nesta segunda-feira à Rússia para prolongar o acordo, ao destacar que era crucial para a segurança alimentar. “O conflito não deve acontecer sobre as costas dos mais pobres do planeta”, disse a porta-voz do governo alemão, Christiane Hoffmann. A Ucrânia é uma das maiores exportadoras de grãos do mundo, ao lado da Rússia.

Confira a íntegra da entrevista com o professor de economia e pesquisador da FGV Agro, Felippe Serigati: