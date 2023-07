PF prende mandantes de quadrilha que usava malas em Guarulhos para enviar cocaína à Europa

Grupo trocava etiquetas de malas para enviar droga, como no caso das brasileiras presas injustamente na Alemanha

Divulgação/PF Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Colateral em Guarulhos e São Paulo



A quadrilha de tráfico internacional de drogas apontada como responsável pelo crime que levou à prisão de duas brasileiras inocentes na Alemanha, em março, foi desmantelada em nova fase da Operação Colateral, da Polícia Federal, nesta terça-feira, 19. Segundo a PF, os mandantes do grupo foram presos, além dos executores de ao menos três envios de drogas à Europa pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O total de presos e detalhes da ação desta terça serão divulgados em coletiva de imprensa no final da manhã. A investigação apontou que os criminosos enviaram mais de 120 quilos de cocaína ao continente europeu usando malas de viajantes no aeroporto. São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e 16 de prisão preventiva, em Guarulhos e São Paulo.