Esporte do Grupo Jovem Pan se solidifica como grande gerador de conteúdo

Canal de Esportes da emissora no Youtube ultrapassou marca de 4 milhões de inscritos e números superam os de concorrentes do segmento

Reprodução/Jovem Pan News Tema foi debatido durante a 11ª Work Week da Jovem Pan



A diversificada comunicação que coloca a Jovem Pan no topo da comunicação brasileira foi debatida na 11ª edição do Work Week, que está sendo realizada em San Andreas, na Colômbia. O diretor de conteúdo do Grupo Jovem Pan, Carlos Aros, destaca que o aprimoramento é realizado constantemente. “A gente parte de uma conversa que começa no rádio, que está no nosso DNA, e passa por uma conversa muito maior, que vai alcançar outras plataformas e que vai em um mergulho mais profundo para entender quais são os públicos. Dentro de um universo temos vários perfis diferentes de público, com outros interesses diversos. Falar sobre conteúdo é falar, em essência, sobre aquilo que a gente faz. Precisamos continuar produzindo e entendendo melhor a audiência, para entregar mais, ter mais audiência, alcance e engajamento e continuarmos sendo relevantes”, explica Aros.

Amplitude da programação resulta na elevação da audiência em multiplataforma. O Esporte, por exemplo, é um segmento que se solidifica como grande gerador de conteúdo. O canal de esportes da Jovem Pan no Youtube ultrapassou a marca de 4 milhões de inscritos. A criação de novos programas foi um dos principais fatores que levaram a esse número. O gerente de esportes, Gabriel Dias, explica que a emissora investe em novidades. “Foi uma marca bem importante que a gente alcançou agora em 2023. Mas não só isso, a gente é o canal mais popular quando você fala de esportes no Youtube. Estamos indo para o sexto mês no primeiro lugar no ranking do playboard, que mede todos os canais de esportes no Brasil e no mundo. Estamos muito acima de concorrentes que têm direito de transmissão, que transmitem jogos do Campeonato Brasileiro e da Champions. São números expressivos”, diz Gabriel.

O apresentador Thiago Asmar diz que debates calorosos não podem ficar de fora da programação. “Se você tem polêmica, você tem audiência. Porque? Porque as pessoas gostam de ser representadas. As pessoas falam: ‘Nossa, você está ganhando muito seguidor, porque?’. Porque eu tenho opinião, as pessoas não gostam de quem está em cima do muro. Ela pode te odiar, mas ela vai te respeitar, porque ela sabe que você tem uma opinião que você defende. Quando você movimenta debate, as pessoas vão estar de olho ou para te atacar ou para te elogiar, e é isso que gera engajamento”, explica Asmar. No encontro na Colômbia, as filiadas estão trabalhando nas novidades que a emissora levará ao público.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Daniel Lian