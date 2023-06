‘Está no DNA do PT a ligação com movimentos de invasão de propriedade’, diz Ricardo Salles

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, deputado disse que objetivo do colegiado é identificar financiadores e organizadores das ações

Reprodução/Jovem Pan News Deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as ações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), afirmou na manhã desta terça-feira, 13, que “está no DNA do PT” a ligação com movimentos de invasão de propriedade. A declaração foi feita durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. O parlamentar também comentou que o atual governo tem dado declarações contraditórias em relação ao caso. “Foi feita uma pesquisa de opinião e há tanto no campo quanto nas cidades uma condenação muito grande a essas atitudes criminosas. A sociedade brasileira mudou muito de um tempo para cá. Não é atoa que o governo tem dado manifestações absolutamente contraditórias. O espírito desse governo é de apoiar essas ações. Está no DNA do PT esta ligação com esses movimentos de invasão de propriedade. Mas, por outro lado, diante da repulsa moral da sociedade brasileira, eles colocaram dois ou três membros do governo para fazer algumas declarações para dar um ar de que reprovam ou reprovariam em tese o uso da violência em invasão de propriedade. Por outro lado, o presidente Lula e membros do governo liberam recurso para esses movimentos”, comentou Salles. “Portanto, esperamos que a CPI deixe claro quem financia, quem organiza, quem está por trás disso e quem se omiti diante desses crimes praticados”, acrescentou.

Entre os alvos da CPI do MST estão José Rainha, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) e João Pedro Stédile, líder do MST. Rainha foi preso em março deste ano, pela Polícia Civil de São Paulo, acusado de extorsão contra donos de terras. Pelo menos seis proprietários rurais acusam Rainha de ter exigido vantagem financeira. A FNL diz que a prisão tem cunho político. Inclusive, nesta segunda-feira, 12, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) concedeu liminar revogando a prisão preventiva de Rainha. Já Stédile é criticado pelo setor rural por ter ameaçado e convocado ocupações de terras em vídeo publicado em redes sociais. Na mesma semana, ele viajou para China, onde participou de eventos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante missão oficial do governo.

Confira a entrevista com o deputado Ricardo Salles: