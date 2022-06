Estabelecimentos realizam dia livre de impostos com descontos de até 70%

Em Brasília, busca por combustível sem taxação chega a deixar o litro da gasolina por R$ 5 e gera filas em postos de abastecimento

Foto: ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 4/1/22 Postos de combustíveis deram descontos a motoristas no abastecimento de veículos



O brasileiro continua sofrendo com a alta dos impostos e uma iniciativa mostra, uma vez por ano, como seria se a carga tributária não fosse tão pesada: é o dia livre dos impostos. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2021 registram que, no Brasil, as pessoas dedicam 149 dias de trabalho apenas para pagar impostos. No dia livre de imposto, cerca de 40 mil estabelecimentos comerciais se juntaram ao movimento em cerca de 1.400 cidades, incluindo todas as capitais, para oferecer descontos que chegaram a 70%. Supermercados, açougues, farmácias, além de lojas de roupas, óticas e outros negócios entraram na mobilização. Hugo Leite, diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) do Distrito Federal, explica que a ação é realizada há 16 anos, desde 2006, como protesto contra a alta carga tributária no país. “O intuito da campanha é exatamente esse, trazer como seria a vida do consumidor se ele não tivesse o imposto ou se não fosse tão caro quanto é”, afirma.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o valor pago em impostos representa mais de 40% do rendimento médio do brasileiro. Nos produtos, a cachaça, por exemplo, tem quase 82% de imposto no preço; a carne, quase 30%; a gasolina, mais de 60%. O empresário Vonder Jarjum, dono de uma rede de postos de combustíveis, adere a iniciativa há 11 anos. Ele diz que a tributação não prejudica apenas o consumidor: “o imposto está caro, o dólar alto, o que faz o combustível aumentar de preço ainda mais. Então, a gente sente isso, tanto o empresário, sentindo falta do consumidor e o consumidor sentindo no bolso”. O posto de Vonder vendeu 10 mil litros de combustível por R$ 5 o litro. 500 motoristas puderam abastecer os veículos com 20 litros de gasolina comum, com desconto de 35% sobre o valor comercializado atualmente, de R$ 7,79. O motorista de aplicativo Téo Silva foi a Brasília de longe, atrás da promoção, mas chegou atrasado. “Eu me desloquei numa faixa de 50 a 60 quilômetros para chegar até aqui. E, quando eu cheguei, infelizmente não houve mais a promoção”, conta.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor