Preço da gasolina no país está R$ 0,62 abaixo do mercado internacional

Dados da Associação Abrasileira de Importadores de Combustíveis apontam para defasagem de 14% no preço médio do ativo no Brasil em relação ao cenário global

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Combustíveis são um dos principais vilões para a inflação da economia brasileira



Informações publicadas pela Associação Abrasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom) nesta quinta-feira, 02, apontam para uma desigualdade na Preço de Paridade Internacional (PPI) pela Petrobras. Isso porque, segundo o setor, o preço mpédio da gasolina no país está R$ 0,62 – ou 14% – abaixo da referência mundial. Segundo a entidade, “os cenários das defasagens tanto para gasolina como para o óleo afastaram-se da paridade, o que inviabiliza as operações de importação” em decorrência da “ligeira alta no câmbio e nos preços de referência do óleo diesel e da gasolina no mercado internacional em relação a abertura de ontem”. Em relação ao diesel, a diferença negativa é R$ 0,55 – ou de 10%. O último reajuste foi realizado no início de maio e, desde então, encontra-se com um valor médio de R$ 6,91, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). A Abicom ressalta que, “como o cenário descrito anteriormente, os preços médios da gasolina e do óleo diesel operam com diferenciais negativos em todos os pontos analisados”.