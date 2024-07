Estado de São Paulo registra 181 roubos ou furtos de carros por dia

Veículos mais visados pelos criminosos são modelos dos anos de 2017, 2018 e 2019, entre eles o Corsa, HB20, Fiat Argo, Chevrolet Onix e Volkswagen Gol

Os bairros de São Paulo com maior número de registros são Ipiranga, na zona sul, e Tatuapé e Itaquera, na zona leste



Nos primeiros quatro meses de 2024, São Paulo registrou um alarmante número de mais de 21 mil ocorrências de roubos e furtos de veículos. De acordo com dados levantados pelo grupo Tracker, especializado em rastreamento de veículos, e pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), foram contabilizados 17.536 furtos e 4.437 roubos. Esses números foram baseados em boletins de ocorrência, revelando uma média diária de mais de 180 casos no estado. A maioria das ocorrências acontece em vias públicas, com mais de 15 mil registros. Em seguida, vêm os roubos e furtos em garagens e estacionamentos, e, por fim, nas residências. Os veículos mais visados pelos criminosos são modelos dos anos de 2017, 2018 e 2019.

Entre os carros mais furtados estão o Corsa, HB20, Fiat Argo, Chevrolet Onix e Volkswagen Gol. Já os mais roubados incluem o HB20, Fiat Mobi, Ford Ka, Argo e Onix. Os bairros de São Paulo com maior número de registros são Ipiranga, na zona sul, e Tatuapé e Itaquera, na zona leste. Esses locais têm se tornado pontos críticos para os motoristas, que precisam redobrar a atenção ao estacionar seus veículos. Apesar dos números elevados, houve uma queda de mais de 30% nos roubos em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, a média de mais de 181 ocorrências diárias ainda é considerada alta.

