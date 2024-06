Estado de São Paulo registra queda nos roubos em maio

Houve redução de 14,3% nos registros de roubos em geral, o que representa uma diminuição de 2.763 crimes nas cidades paulistas

O estado de São Paulo registrou uma queda nos roubos em geral ocorridos em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública nesta terça-feira (25). Os dados mostram uma redução de 14,3% nos registros de roubos em geral, o que representa uma diminuição de 2.763 crimes nas cidades paulistas. De acordo com o balanço, a Polícia Civil registrou 16.501 roubos em geral, incluindo roubos de carga e a bancos, no mês passado. No mesmo período do ano anterior, foram registrados 19.264 boletins de ocorrência. Especificamente, os roubos de carga tiveram uma redução de 14,9%, fechando o mês com 440 casos. Os roubos de veículos também seguiram a tendência de queda, com uma diminuição de 9,3%, passando de 2.957 ocorrências em maio do ano passado para 2.683 no mesmo mês deste ano. Este foi o quinto mês consecutivo de queda nos índices de roubo. Considerando os cinco primeiros meses de 2024, a redução nos roubos de veículos é de 21,4%, com 3.377 ocorrências a menos em comparação com o mesmo período do ano passado. A continuidade dessa tendência positiva é um indicativo de que as medidas de segurança implementadas estão surtindo efeito.

