Estado de São Paulo registra aumento de 7,2% em roubos e redução nos assassinatos 

Os números Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) são puxados pela capital paulista

Helio Torchi/Estadão Conteúdo Estado de São Paulo registrou aumento nos roubos nos últimos meses



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) divulgou que o Estado de São Paulo registrou em maio um aumento de 7,2% em roubos em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a pasta, também houve um ligeiro crescimento em relação a abril de 2022. Apesar disso, segundo o novo boletim aponta uma redução na quantidade de homicídios dolosos. No mês passado, 228 assassinatos foram registrados pela SSP. Já no mesmo período de 2021, 257 pessoas foram vítimas fatais de crimes no Estado.

Os números são puxados pelos dados da cidade de São Paulo. Na capital paulista, a Secretaria contabilizou, em maio, um aumento nos roubos de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado, além de um crescimento de 5% em relação a abril. Além disso, o município viu aumentar em 10% a quantidade de carros roubados nos últimos meses. Assim, conforme a SSP, os crimes estão em um patamar parecido com o período pré-pandemia. De acordo com a pasta, houve uma queda no número de roubos e assassinatos em 2020 e 2021, já que muitas pessoas cumpriram o isolamento social e ficaram dentro de casa.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini