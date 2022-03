Estado de SP atinge marca de 90% da população vacinada

Até a tarde desta terça-feira, 15, foram aplicadas mais de 112 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

EFE/EPA/FEHIM DEMIR São Paulo é líder da imunização no Brasil



O Estado de São Paulo atingiu a marca de 90% da população elegível vacinada contra a Covid-19. O percentual é considerado o ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. Até a tarde desta terça-feira, 15, foram aplicadas mais de 112 milhões de doses da vacina. O Estado é líder da imunização no Brasil e superou o índice de outros países, como Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. Segundo o governo estadual, 73% das crianças entre 5 a 11 anos estão vacinadas pelo menos com a primeira dose. As que tomaram a segunda dose são 26,87%. A expectativa é que o governador João Doria (PSDB) anuncie nesta quarta-feira, 16, o início da aplicação da quarta dose para a população acima de 80 anos. A proposta em estudo autoriza qualquer um dos quatro imunizantes liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, CoronaVac, Pfizer, Janssen e AstraZeneca.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha