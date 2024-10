Estado de SP já registra 434 focos de incêndios neste mês

Este número representa um aumento de 648,3% em relação a todo o mês de outubro de 2023, quando foram contabilizados apenas 58 focos

O estado de São Paulo está enfrentando um aumento alarmante no número de focos de incêndio neste início de outubro. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre os dias 1º e 7 de outubro, foram registrados 434 focos de incêndio. Este número representa um aumento de 648,3% em relação a todo o mês de outubro de 2023, quando foram contabilizados apenas 58 focos. Este aumento significativo é atribuído ao clima seco que predomina na região. No primeiro dia do mês, foram detectados 206 focos, enquanto na última segunda-feira (7), foram 29. A situação é crítica em várias regiões do estado. A Defesa Civil informou que atualmente seis municípios paulistas enfrentam incêndios ativos. Entre as áreas afetadas estão Ribeirão Preto, Luís Antônio, Guatapará, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria, Águas da Prata e Ribeirão Corrente.

Na Estação Ecológica Jataí, a maior reserva do cerrado do estado, um incêndio que havia sido controlado no final de setembro reacendeu no último fim de semana, exigindo a retomada dos trabalhos de combate ao fogo. Três aeronaves estão sendo utilizadas para auxiliar no controle das chamas. Apesar do cenário crítico, há uma expectativa de melhora nas condições climáticas. A chegada de uma frente fria e a possibilidade de chuvas podem reduzir o risco de incêndios nos próximos dias. O mapa de risco de incêndio, que atualmente mostra grande parte do estado em situação de emergência, deve apresentar uma melhora até o final da semana.

Publicado por Luisa Cardoso