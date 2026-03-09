Trump admite risco nas eleições de meio de mandato e tenta mobilizar republicanos para evitar derrota histórica
Chamadas ‘midterms’ devem acontecer no dia três de novembro; elas ocorrem dois anos exatos após a votação presidencial
Nos Estados Unidos, existe uma regra quase tão previsível quanto o calendário eleitoral: o partido que ocupa a Casa Branca costuma sofrer nas eleições legislativas de meio de mandato. E até mesmo Donald Trump parece reconhecer isso.
Durante um retiro estratégico com republicanos da Câmara dos Representantes, o presidente falou abertamente sobre o risco político que seu partido enfrenta nas eleições de 2026. Em um momento que chamou a atenção dos presentes, Trump resumiu a lógica eleitoral americana com uma frase direta: “Quando você ganha a presidência, perde as midterms.”
A declaração – relatada pelo Politico – revela o dilema central do Partido Republicano neste momento: como defender um governo recém-eleito sem transformar a eleição legislativa em um plebiscito sobre o próprio presidente?
O que são as “midterms” e por que elas importam
Para leitores brasileiros, o sistema político americano pode parecer confuso. Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos realizam eleições nacionais a cada dois anos.
Nas chamadas midterms, as eleições de meio de mandato, todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes são disputados e cerca de um terço do Senado também. Elas acontecem exatamente dois anos após a eleição presidencial.
Na prática, isso transforma a votação em um grande termômetro do humor do eleitorado.
Se o presidente está popular, seu partido tende a limitar perdas. Se há insatisfação com a economia, inflação ou política externa, o partido da oposição costuma ganhar terreno e às vezes de forma dramática.
A história recente mostra o padrão:
- Em 1994, Bill Clinton perdeu o controle do Congresso para os republicanos;
- Em 2010, Barack Obama enfrentou uma onda conservadora ligada ao movimento Tea Party;
- Em 2022, Joe Biden viu os republicanos retomarem a Câmara.
O fenômeno é tão comum que analistas políticos americanos o tratam como uma “lei da gravidade eleitoral”.
O clima entre os republicanos
O retiro republicano serviu como momento de alinhamento estratégico para líderes do partido na Câmara.
A mensagem central foi clara: focar em temas onde os republicanos acreditam ter vantagem política, como imigração, segurança de fronteira, custo de vida e energia.
Essas pautas, segundo estrategistas do partido, ajudam a deslocar o debate da figura do presidente para questões concretas do cotidiano, algo considerado essencial para evitar perdas nas urnas.
Ainda assim, os números iniciais preocupam.
Pesquisas nacionais que medem a chamada “generic ballot” – indicador que pergunta aos eleitores qual partido preferem para o Congresso – mostram os democratas com uma leve vantagem. Esse tipo de pesquisa é acompanhado de perto em Washington porque, historicamente, costuma antecipar mudanças no controle da Câmara.
O paradoxo de Trump
Para Trump, a situação é politicamente delicada.
De um lado, ele precisa que os republicanos defendam sua agenda com entusiasmo. Um governo forte depende de maioria legislativa para aprovar projetos, orçamento e reformas.
De outro, quanto mais a eleição for interpretada como um julgamento direto do presidente, maior o risco de mobilizar eleitores da oposição.
Esse é o paradoxo das midterms.
Presidentes querem crédito pelos sucessos do governo — mas tentam evitar que os problemas também se transformem em combustível eleitoral.
O que está em jogo
Se os republicanos perderem a Câmara em 2026, o impacto político pode ser imediato.
O partido da oposição ganharia poder para:
- Bloquear projetos do governo;
- Abrir investigações parlamentares;
- Controlar a agenda legislativa;
- Dificultar a aprovação de orçamento e políticas públicas;
Na prática, isso pode transformar os dois últimos anos de um mandato presidencial em um período de paralisia política em Washington.
Por isso, a mensagem de Trump no encontro teve um tom ao mesmo tempo realista e mobilizador. Ao reconhecer o risco histórico das midterms, ele tenta preparar o partido para uma batalha eleitoral que começa muito antes da votação.
A questão agora é se os republicanos conseguirão desafiar a tradição política americana – ou se as eleições de 2026 seguirão o roteiro que Washington conhece há décadas.
