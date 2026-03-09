Trump admite risco nas eleições de meio de mandato e tenta mobilizar republicanos para evitar derrota histórica

Chamadas ‘midterms’ devem acontecer no dia três de novembro; elas ocorrem dois anos exatos após a votação presidencial

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Presidente dos EUA, Donald Trump, durante discurso em um evento para o chamado 'grande e belo projeto de lei' na Sala Leste da Casa Branca em Washington, em junho do ano passado



Nos Estados Unidos, existe uma regra quase tão previsível quanto o calendário eleitoral: o partido que ocupa a Casa Branca costuma sofrer nas eleições legislativas de meio de mandato. E até mesmo Donald Trump parece reconhecer isso.

Durante um retiro estratégico com republicanos da Câmara dos Representantes, o presidente falou abertamente sobre o risco político que seu partido enfrenta nas eleições de 2026. Em um momento que chamou a atenção dos presentes, Trump resumiu a lógica eleitoral americana com uma frase direta: “Quando você ganha a presidência, perde as midterms.”

A declaração – relatada pelo Politico – revela o dilema central do Partido Republicano neste momento: como defender um governo recém-eleito sem transformar a eleição legislativa em um plebiscito sobre o próprio presidente?

O que são as “midterms” e por que elas importam

Para leitores brasileiros, o sistema político americano pode parecer confuso. Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos realizam eleições nacionais a cada dois anos.

Nas chamadas midterms, as eleições de meio de mandato, todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes são disputados e cerca de um terço do Senado também. Elas acontecem exatamente dois anos após a eleição presidencial.

Na prática, isso transforma a votação em um grande termômetro do humor do eleitorado.

Se o presidente está popular, seu partido tende a limitar perdas. Se há insatisfação com a economia, inflação ou política externa, o partido da oposição costuma ganhar terreno e às vezes de forma dramática.

A história recente mostra o padrão:

Em 1994, Bill Clinton perdeu o controle do Congresso para os republicanos;

Em 2010, Barack Obama enfrentou uma onda conservadora ligada ao movimento Tea Party;

Em 2022, Joe Biden viu os republicanos retomarem a Câmara.

O fenômeno é tão comum que analistas políticos americanos o tratam como uma “lei da gravidade eleitoral”.

O clima entre os republicanos

O retiro republicano serviu como momento de alinhamento estratégico para líderes do partido na Câmara.

A mensagem central foi clara: focar em temas onde os republicanos acreditam ter vantagem política, como imigração, segurança de fronteira, custo de vida e energia.

Essas pautas, segundo estrategistas do partido, ajudam a deslocar o debate da figura do presidente para questões concretas do cotidiano, algo considerado essencial para evitar perdas nas urnas.

Ainda assim, os números iniciais preocupam.

Pesquisas nacionais que medem a chamada “generic ballot” – indicador que pergunta aos eleitores qual partido preferem para o Congresso – mostram os democratas com uma leve vantagem. Esse tipo de pesquisa é acompanhado de perto em Washington porque, historicamente, costuma antecipar mudanças no controle da Câmara.

O paradoxo de Trump

Para Trump, a situação é politicamente delicada.

De um lado, ele precisa que os republicanos defendam sua agenda com entusiasmo. Um governo forte depende de maioria legislativa para aprovar projetos, orçamento e reformas.

De outro, quanto mais a eleição for interpretada como um julgamento direto do presidente, maior o risco de mobilizar eleitores da oposição.

Esse é o paradoxo das midterms.

Presidentes querem crédito pelos sucessos do governo — mas tentam evitar que os problemas também se transformem em combustível eleitoral.

O que está em jogo

Se os republicanos perderem a Câmara em 2026, o impacto político pode ser imediato.

O partido da oposição ganharia poder para:

Bloquear projetos do governo;

Abrir investigações parlamentares;

Controlar a agenda legislativa;

Dificultar a aprovação de orçamento e políticas públicas;

Na prática, isso pode transformar os dois últimos anos de um mandato presidencial em um período de paralisia política em Washington.

Por isso, a mensagem de Trump no encontro teve um tom ao mesmo tempo realista e mobilizador. Ao reconhecer o risco histórico das midterms, ele tenta preparar o partido para uma batalha eleitoral que começa muito antes da votação.

A questão agora é se os republicanos conseguirão desafiar a tradição política americana – ou se as eleições de 2026 seguirão o roteiro que Washington conhece há décadas.

