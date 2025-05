‘Estamos fazendo milagre para segurar a economia funcionando’, diz Luiz Marinho

Ministro do Trabalho aproveitou os dados recordes do CAGED — com a criação de 257,5 mil empregos formais em abril — para criticar o Banco Central pela manutenção da taxa de juros elevada no país

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/02/2023 O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho



O Brasil alcançou um marco significativo em abril de 2025, registrando a criação de mais de 250 mil empregos formais, conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O Ministério do Trabalho anunciou que foram geradas 257.528 vagas com carteira assinada, marcando o melhor desempenho para o mês na série histórica do CAGED e superando as expectativas do mercado. A sub-secretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner, destacou que o saldo positivo se deve, em parte, à expansão dos setores ferroviário e da construção civil. Ela mencionou que o crescimento nessas áreas já era esperado, impulsionado por contratações através de fundos públicos como o FGTS e pela construção de 1,2 milhão de novas moradias.

O setor de transporte ferroviário também apresentou crescimento significativo, apoiado por investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No acumulado do ano, a geração de empregos com registro em carteira totaliza mais de 922 mil vagas, número inferior à estimativa de analistas, que previam 1 milhão de novos postos. Em comparação, no mesmo período de 2024, a abertura líquida foi de 965.818 vagas. O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, aproveitou a divulgação dos dados do CAGED para criticar o Banco Central pela manutenção dos juros altos no país, afirmando que isso exige um esforço adicional do governo para manter a economia em funcionamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Marinho ressaltou que o governo está realizando um “quase milagre” para sustentar a economia e criar novos empregos, apesar dos juros elevados. A taxa básica de juros, a Selic, está atualmente em 14,75%, e a previsão do Banco Central é de que permaneça em um nível elevado por um período prolongado. “Acho que, de novo, é um problema sério. Estamos fazendo quase que um milagre para segurar a economia funcionando, criando e gerando novos empregos. De fato, os juros estão excessivamente elevados”, afirmou Marinho.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA