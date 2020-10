Estudo revela impacto das redes sociais na eleição dos Estados Unidos

Segundo pesquisa, 72% dos americanos com idade para votar usam ativamente perfis nas mídias sociais

EFE A eleição dos Estados Unidos está marcada para a próxima terça-feira, 3 de novembro



Um levantamento divulgado pela plataforma Socialbakers, de soluções para otimização de performance corporativa em redes sociais, afirma que as mídias sociais estão desempenhando um papel mais importante do que nunca na corrida presidencial norte-americana. O relatório destaca que Donald Trump e Joe Biden estão utilizando grandes orçamentos para as estratégias nas redes sociais. E indica que 72% dos cidadãos americanos com idade para votar usam ativamente as redes sociais, sendo que 69% deles utilizam somente o Facebook.

O Pre-Sales Consultant da Socialbakers, Felipe Ferrari, afirma que chama atenção o crescimento do engajamento de Biden nas redes sociais e explica que as redes sociais ajudam os candidatos a montar as campanhas. A eleição dos Estados Unidos está marcada para a próxima terça-feira, 3 de novembro, porém, mais de 74 milhões de americanos já votaram antecipadamente.

*Com informações do repórter Vitor Brown