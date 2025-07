EUA destruíram só uma das três usinas nucleares do Irã, diz relatório

Informações trazidas pelo relatório contradizem o que disse Donald Trump; presidente americano tinha confirmado a total demolição das instalações no país asiático durante os ataques aéreos americanos

EFE/EPA/JONAS ROOSENS Os ataques foram autorizados por Trump e funcionaram como uma resposta a ofensivas atribuídas ao país asiático contra tropas americanas na Síria



Apenas uma das três instalações de enriquecimento de urânio no Irã foi completamente destruída pelos ataques aéreos realizados em junho, de acordo com uma reportagem da NBC News que teve acesso a um relatório interno com fontes do governo norte-americano. Essas informações contradizem declarações oficiais do governo dos Estados Unidos sobre as ofensivas. Donald Trump, inclusive, havia garantido diversas vezes que todas as bases iranianas tinham sido extinguidas. Os ataques foram autorizados por Trump e funcionaram como uma resposta a ofensivas atribuídas ao país asiático contra tropas americanas na Síria. O objetivo era enfraquecer a infraestrutura nuclear iraniana, mas a nova avaliação do setor de inteligência sugere que a missão não alcançou esse objetivo.

Imagens de satélite e relatórios técnicos indicam que centrifugadoras e sistemas de enriquecimento permanecem intactos nas instalações que sofreram apenas danos parciais. O governo iraniano, que ainda não comentou oficialmente os novos dados, já havia afirmado que seu programa nuclear continuaria sem interrupções.

A divulgação dessas informações gerou reações imediatas no Congresso dos Estados Unidos. Parlamentares, especialmente da oposição, questionaram a eficácia da operação militar e pediram mais clareza sobre seus objetivos. Enquanto isso, aliados de Trump defendem uma nova ação mais contundente no Irã. O Conselho de Segurança da ONU foi alertado sobre os riscos de uma nova escalada regional, e a Agência Internacional de Energia Atômica planeja enviar uma equipe ao Irã para inspecionar os danos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este cenário de tensão ocorre em um momento de relações diplomáticas rompidas entre Washington e Teerã. Trump tem reforçado uma linha dura contra o Irã, descartando a reativação do acordo nuclear de 2015. A expectativa agora é por manifestações da Casa Branca e do governo iraniano, além de uma possível visita da agência internacional às instalações nucleares.

Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA