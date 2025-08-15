EUA enviam tropas militares à América Latina para combater cartéis de drogas

Pentágono não divulgou lista oficial dos países por razões de segurança, mas fontes indicam que México e Colômbia estão entre os destinos para o recebimento das forças armadas americanas

EFE/EPA/SHAWN THEW Ofensiva faz parte de uma estratégia mais ampla da política de 'tolerância zero' do governo Donald Trump contra o narcotráfico e o crime organizado nas Américas



O governo dos Estados Unidos, sob uma ordem direta do presidente Donald Trump, começou a enviar tropas militares para a América Latina em uma nova ofensiva contra os cartéis de drogas que atuam na região. A medida visa combater o que a administração americana classifica como uma “ameaça crescente à segurança nacional”. Segundo a Casa Branca, a decisão foi motivada pela necessidade de enfrentar organizações criminosas que, além de abastecerem o mercado ilegal de entorpecentes nos EUA, financiam grupos transnacionais, desestabilizam governos e “destroem vidas”.

As operações envolverão incursões por terra, mar e ar, com unidades das Forças Armadas sendo deslocadas para missões de apoio, inteligência e cooperação com autoridades locais. As ações incluirão patrulhamentos conjuntos e interceptação de carregamentos marítimos e aéreos.

Embora o Pentágono não tenha divulgado a lista oficial de países por razões de segurança, fontes indicam que México, Colômbia e nações da América Central são considerados destinos prioritários para o recebimento das tropas.

A iniciativa, no entanto, já enfrenta possíveis barreiras diplomáticas. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que não permitirá ações militares americanas em seu território. Nos Estados Unidos, o tema também gera debate no Congresso, com críticos expressando preocupação sobre uma escalada da presença militar na região, enquanto apoiadores defendem a medida como essencial para a segurança do país. A ofensiva faz parte de uma estratégia mais ampla da política de “tolerância zero” da administração Trump contra o narcotráfico e o crime organizado nas Américas.

