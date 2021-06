Sobe para 9 número de mortos em desabamento de edifício nos EUA

Número de vítimas aumentou de cinco para nove nas últimas horas; cerca de 150 ainda estão desaparecidos

EFE/ Giorgio Viera Buscas continuam em local de desabamento em Miami



O número de mortos pelo desabamento de um edifício residencial em Miami, nos Estados Unidos, aumentou de cinco para nove nas últimas horas. A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informou, em entrevista coletiva, que quatro corpos foram retirados dos escombros na noite deste sábado, 26. Outra vítima morreu no hospital neste domingo. Apenas quatro das nove foram identificadas até agora. Já a quantidade de desaparecidos gira em torno de 150. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou que o foco principal continua sendo a busca por sobreviventes e que haverá tempo para determinar o que aconteceu exatamente.

“É uma situação bastante difícil. As equipes de resgate não pararam, qualquer pequeno raio de esperança vale a pena. Continuamos nesta operação de resgate, trouxemos mais equipamentos pesados para remover os escombros”, disse Alan Cominsky, chefe do Corpo de Bombeiros. “Estamos buscando o mesmo acima que abaixo. É um processo muito metódico e lento, todo o material é muito compacto. Se houver um espaço aberto nas ruínas em que entramos, temos que nos dar essa oportunidade”, acrescentou. Cominsky também relatou que uma equipe de engenheiros está guiando os socorristas para ter certeza de que eles não estão em perigo. “Vamos por qualquer buraco, eles estão atentos a qualquer som”, destacou. Érika Benítez, porta-voz do corpo de bombeiros, afirmou que aproximadamente 300 socorristas estão trabalhando no local em turnos de 12 horas.

*Com informações da EFE