EUA podem controlar a Covid-19 até o 1º trimestre de 2022, afirma Fauci

Epidemiologista condicionou a situação à maior adesão dos norte-americanos às vacinas, após a da Pfizer ser aprovada em caráter definitivo

EFE/Marcial Guillén/Archivo Anthony Fauci também acredita que a próxima vacina a ter sua chancela elevada para definitiva será a da Moderna



Os Estados Unidos podem controlar a pandemia da Covid-19 até o primeiro trimestre de 2022 caso mais pessoas se vacinarem contra a doença. A afirmação foi feita pelo epidemiologista Anthony Fauci, o maior profissional da área no país e líder da força-tarefa de combate a pandemia nos EUA, na última terça-feira, 24. De acordo com ele, a aprovação em caráter definitivo do imunizante da Pfizer/BioNTech deve acelerar esse processo. Segundo Fauci, muitos norte-americanos não se vacinaram porque tinham medo das vacinas aprovadas de forma emergencial. A tendência é de que agora mais pessoas se dirijam aos postos. Em consequência, a pandemia deve, finalmente, dar uma trégua. Anthony Fauci também acredita que a próxima vacina a ter sua chancela elevada para definitiva será a da Moderna. O epidemiologista espera que, em breve, mais imunizantes sejam liberados pelo Food and Drug Administration (FDA), órgão equivalente à Anvisa, aos jovens acima de 12 anos.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano