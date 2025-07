Europa considera retirar EUA da OMC, diz presidente de comissão

Possível saída dos Estados Unidos se daria à conduta econômica do país nos últimos meses, segundo Bernd Lange, presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu

Marcos Oliveira/Agência Senado Lange afirmou que tarifas impostas pelos EUA são 'manobra de coerção econômica' e mencionou o caso do Brasil, que foi 'atacado' com uma medida 'injustificada'



A Europa está considerando a possibilidade de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio (OMC), em resposta às políticas tarifárias do governo Trump. A informação foi divulgada por Bernd Lange, presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu. A União Europeia (UE) avalia enviar à OMC uma proposta para remover os EUA da organização devido à sua conduta econômica nos últimos meses.

Lange afirmou que as tarifas impostas pelos EUA são uma “manobra de coerção econômica” e mencionou o caso do Brasil, que foi “atacado” com uma medida “injustificada”. Ele também destacou que Washington não paga as taxas de membro da OMC há pelo menos dois anos. Apesar da declaração, Lange admitiu não ter certeza se a remoção dos Estados Unidos seria “legalmente possível”.