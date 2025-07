George Santos, ex-deputado dos EUA filho de brasileiros, deve se entregar nesta sexta-feira

George Santos, ex-deputado dos Estados Unidos e filho de brasileiros, deve se entregar à polícia nesta sexta-feira (25) para cumprir uma sentença de sete anos de prisão. Ele foi condenado em abril deste ano por fraude e falsidade ideológica. Santos mentiu sobre sua história de vida e enganou doadores durante campanha, além de ter admitido que cometeu fraude eletrônica e roubado a identidade de dez pessoas, inclusive de familiares.

Após ser eleito em 2022, George Santos cumpriu pouco mais de um ano de mandato antes de ser expulso da Câmara, em 2023. Logo após a expulsão, foi descoberto que o político havia mentido sobre sua trajetória pessoal, ao se apresentar como um empresário bem-sucedido que havia trabalhado em grandes empresas de Wall Street. Porém, a realidade era outra. Santos enfrentava dificuldades financeiras e até processos de despejo. As revelações levaram a investigações criminais e parlamentares sobre como ele financiou sua campanha.

Nos últimos dias, Santos fez postagens nas redes sociais. Na noite desta quinta (24), agradeceu “aos meus apoiadores: vocês fizeram esse cabaré político selvagem valer a pena. Aos meus críticos: obrigado pela imprensa livre”.

Well, darlings…

The curtain falls, the spotlight dims, and the rhinestones are packed.

From the halls of Congress to the chaos of cable news what a ride it’s been! Was it messy? Always. Glamorous? Occasionally. Honest? I tried… most days.

To my supporters: You made this wild… pic.twitter.com/BKhoMJnTtm

— George Santos (@MrSantosNY) July 24, 2025