Evento da Jovem Pan e Unicoin reúne especialistas em finanças, criptomoedas e startups em São Paulo

Encontro debateu o futuro do mercado de criptos, empreendedorismo, inovação e investimentos no contexto de novos modelos de negócios

Bia Oliveira/Jovem Pan News Silvina Moschini, fundadora da Unicoin e idealizadora do programa Unicorn Hunters



O grupo Jovem Pan promoveu nesta segunda-feira, 13, em São Paulo, em parceria com a Unicoin — criptomoeda lastreada em ativos e projetada para pagar dividendos — um evento para debater o futuro do mercado de criptomoedas, discutindo empreendedorismo, inovação e investimentos. O encontro, que reuniu especialistas no tema e também em finanças e startups, foi mediado por Bruno Meyer, comentarista de negócios do Jornal da Manhã e apresentador do programa Business. Silvina Moschini, idealizadora da Unicoin e da série Unicorn Hunters, que é exibida aos domingos, às 17h30, na emissora, esteve entre os palestrantes. Também marcaram presença no evento o presidente do grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, e o diretor de novos negócios da emissora, Tuta Neto, bem como o sócio da XP e apresentador do programa Minuto Touro de Ouro, Pablo Spyer.