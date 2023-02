Ex-auxiliar acusa George Santos de assédio sexual nos Estados Unidos

Deputado republicano filho de brasileiros está envolvido em série de polêmicas que envolvem supostas mentiras e irregularidades

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP George Santos, deputado americano filho de brasileiros



O deputado do Republicanos George Santos, filho de brasileiros nos Estados Unidos, é acusado de assédio sexual por um ex-auxiliar, Derek Meyers, que fez uma publicação nas redes sociais na última sexta-feira, 3, dizendo que registrou um boletim de ocorrência na polícia do Capitólio e uma reclamação no comitê de ética do congresso a respeito de violações éticas e também de assédio sexual por parte do parlamentar. Derek não foi auxiliar do parlamentar de forma voluntária, mas não trabalhou durante muito tempo com ele. Ele esperava ser efetivado, o que não ocorreu. Na publicação em que faz a denúncia, o ex-auxiliar diz que no dia 25 de janeiro, no escritório de George Santos, ficou a sós com o parlamentar, que o e teria questionado sobre um eventual perfil em uma rede social para relacionamentos entre homens gays. Ele disse que também ele foi questionado por Santos se ele queria teria interesse em ir com ele para um karaokê. Além disso, o deputado também teria apaupado a virilha de Derek Meyers e dito que o marido dele não estaria na cidade naquele momento. A denúncia é feita em meio a outras polêmicas que George Santos está envolvido. O jornal The New York Times tem feito uma série de denúncias, falando também a respeito de mentiras e irregularidades no currículo de George Santos.

*Com informações da repórter Camila Yunes