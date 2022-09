Ex-colônias britânicas cobram reparação histórica do rei Charles III

Algumas das ex-colônias britânicas anunciaram que gostariam de ser indenizadas como forma de reparação histórica pela escravidão

Jane Barlow/Pool via REUTERS Rei Charles III assumiu o trono oficialmente neste sábado, 10



Países do Caribe colonizados pela Inglaterra e que fazem parte da Commonwealth estão querendo abrir uma discussão com Charles III, empossado oficialmente como novo rei do Reino Unido neste sábado, 10. Algumas das ex-colônias britânicas anunciaram que gostariam de ser indenizadas como forma de reparação histórica pela escravidão. Presidente nacional das Reparações das Bahamas, Niambi Campbell afirmou que entrará em contato com o novo monarca para tratar do assunto. Além dele, representantes da Jamaica também mostraram a intenção de abordar o tema com Charles III. Algumas das ex-colônias, vale lembrar, criticavam publicamente o fato de Elizabeth II não se manifestar sobre o assunto.

*Com informações do repórter Maicon Mendes