Saiba por que a coroação do rei Charles III pode levar meses

Aaron Chown / POOL / AFP Coroação do rei Charles III pode levar meses ou até um ano



Charles III foi oficialmente proclamado rei do Reino Unido na manhã deste sábado, 10, em evento realizado nos Apartamentos de Estado do Palácio de St. James, na cidade de Londres. Mesmo reconhecido, a coroação do novo monarca pode levar meses ou até mesmo um ano – a própria Elizabeth II só foi coroada em junho de 1953, quase um ano e meio depois de ser ascender ao trono, em 1952. Isto porque, na sucessão britânica, existe um longo ritual até a cerimônia, tradicionalmente celebrada na Abadia de Westminster. Apesar do cronograma ainda não estar definido, o funeral de Elizabeth II, por exemplo, deve durar de 10 a 12 dias após a morte. Depois disso, há toda uma preparação necessária em meio ao luto pela morte da antiga rainha. Por ser um evento de Estado, bancados pelos cofres do governo britânico, será necessário enviar convites a líderes estrangeiros, como os dos países da Comunicação Britânia. Na coroação, realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, o rei Charles III será o 40º monarca a receber a coroa. Antes de ler o juramento, ele será ungido com óleos aromáticos, em cerimônia religiosa que envolve músicas e leituras.