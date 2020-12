Ex-deputado federal é alvo de operação da PF por esquema de corrupção no Into-RJ

Francisco Floriano ocupou o cargo entre 2014 e 2018 e pertencia à bancada evangélica

Reprodução/Twitter @dep_francisco De acordo com a investigação, ele atuava na Câmara para conseguir liberação de emendas em troca de vantagem financeira



A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 9, em parceria com o Ministério Público, a Operação Talha, que tem como alvo o ex-deputado federal Francisco Floriano (DEM). Ele, que exerceu o cargo entre 2014 e 2018 e pertencia à bancada evangélica, já teve o nome citado nas investigações envolvendo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad no Rio de Janeiro (Into-RJ) e esteve na mira da Lava Jato em ações ligadas ao ex-governador Sérgio Cabral.

Agora, Floriano é suspeito de integrar um esquema de corrupção no Instituto. De acordo com as informações preliminares, enquanto era parlamentar, ele atuava na Câmara dos Deputados para conseguir liberação de emendas em favor do Into-RJ em troca de vantagens financeiras indevidas. Além disso, o grau de influência dele seria forte a ponto de mexer na administração do local, na marcação de cirurgias e exames, entre outras questões. Ao todo, são oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados à ele, familiares e outros integrantes da quadrilha em Brasília e no Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga