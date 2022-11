Ex-diretora da ANP é especulada para presidir a Petrobras no governo Lula

Rumores giram entorno de Magda Chambriard, que disse à Jovem Pan News que o convite para comandar a estatal é apenas especulação

Na onda das especulações entorno da futura composição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rumores já começam a surgir sobre a principal empresa pública brasileira, a Petrobras. Já existem boatos sobre a indicação da ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard. A executiva comandou a ANP entre 2012 e 2016, ou seja, esteve à frente da autarquia durante o governo de Dilma Rousseff (PT). À Jovem Pan News, Chambriard disse que ainda não houve nenhum convite e que tudo não passa de uma grande especulação. Atualmente, ela trabalha como consultora do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT), que foi candidato ao senado neste ano e esteve ao lado de Lula na corrida presidencial. Independentemente do novo nome indicado para presidir a Petrobras, os ritos internos da companhia devem ser respeitados. A União indica o nome, que tem que ser aprovado em uma assembleia de acionistas, depois a pessoa passa a integrar o Conselho de Administração e este colegiado é quem decide se referenda, ou não, a nomeação do governo. Na atual gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), quatro presidentes foram nomeados: Caio Paes de Andrade, José Mauro Coelho, Joaquim Silva e Luna e Roberto Castello Branco.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga