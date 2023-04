Ex-governador Rodrigo Garcia se articula para disputar Prefeitura de SP e pode ir para o União Brasil

No campo da direita, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Ricardo Salles (PL) também buscam espaço para reunir forças contra Guilherme Boulos (PSOL), principal candidato da esquerda para o pleito

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/09/2022 Rodrigo Garcia (PSDB) é ex-governador do Estado de São Paulo



A corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo em 2024 já tem sido articulada pelos líderes partidários, com a apresentação dos primeiros nomes que devem disputar o pleito. Interlocutores do PSDB revelaram à Jovem Pan News que esperam que Rodrigo Garcia, que migrou para o partido durante o governo de João Doria e assumiu o posto de governador, deve deixar a sigla em breve. A expectativa é de que o político se filie ao União Brasil para tentar concorrer como cabeça de chapa nas eleições do ano que vem. A ideia é de que ele se alinhe com partidos mais à direita para abrir um campo de conversação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação dos bastidores é de que a movimentação causou um certo mal estar com o ex-governador João Doria, que em resposta em feito articulações com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) para que ele tente a reeleição. Ainda no campo da direita, se apresenta também o deputado federal Ricardo Salles (PL), que tenta se aliar a Bolsonaro para alavancar uma possível candidatura.

Por causa da disputa, surgiram tensões entre o ex-ministro do Meio Ambiente e Ricardo Nunes no último final de semana. Salles teria dito, durante o evento “Direita Unida”, que na Prefeitura de São Paulo existem “ladrões” e que Nunes seria um “ícone do centrão”. Após as declarações, ele foi acionado pela Controladoria Geral de São Paulo e pela Procuradoria-Geral do Município, para dar explicações, esclarecimentos e dizer o que sabe sobre a gestão municipal. De acordo com autoridades ligadas aos partidos de direita e centro-direita na disputa pela Prefeitura, o atual cenário é preocupante porque dividiria os partidos deste campo político, situação pouco favorável para combater o candidato da esquerda, Guilherme Boulos.

As lideranças partidárias acreditam que o deputado federal do PSOL, que conta com o apoio do PT para a candidatura, estaria forte na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O atual parlamentar foi para o segundo turno na última eleição municipal contra Bruno Covas. Para os partidos da direita o ideal seria que apenas um candidato reunisse forças contra Boulos. O nome da deputada Tabata Amaral (PSB) também tem despontado como outra alternativa nos bastidores da corrida para as eleições de 2024 na cidade de São Paulo.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini