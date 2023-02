Ex-governador Sérgio Cabral pode ser solto na próxima quinta-feira

Caso o pedido da defesa seja aceito, Cabral ficará solto, sendo submetido apenas à restrições, como uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral é o último político alvo da Operação Lava Jato a ser solto



A 1ª Sessão Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região vai julgar na próxima quinta-feira, 9, o último pedido de substituição da prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por outras medidas cautelares. O relator do processo é o desembargador Marcelo Granado. Caso o pedido da defesa seja aceito, Cabral ficará solto, sendo submetido apenas à restrições, como uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno. O processo é referente à Operação Calicute, que levou o político à cadeia em 2016. Sérgio Cabral é considerado um símbolo da corrupção que foi investigada na Operação Lava-Jato. O ex-governador deixou a cadeia no fim de 2022, após decisão do STF. No começo o ano, Cabral entrou na mira do Ministério Público novamente, sendo acusado de improbidade administrativa por ter concedido benefícios fiscais considerados suspeitos para uma empresa que atua no setor de etanol.