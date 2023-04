Ex- jogadora de vôlei que agrediu entregador é aguardada para depor nesta semana

Sandra Mathias Correia de Sá deveria ter comparecido na última quinta-feira, mas defesa alegou problemas de saúde

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Sandra Mathias Correia de Sá aparece em imagens de vídeo agredindo o entregador Max Ângelo



A ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, que agrediu entregadores em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, é aguardada em uma delegacia da Gávea nesta semana para depor sobre o caso. Ela deveria ter sido ouvida na última quinta-feira, 13, mas a defesa dela apresentou um atestado médico informando que ela estava com lesões pelo corpo e pedindo o reagendamento do depoimento. O atestado venceu neste domingo, 16. E, por isso, ela deve comparecer à delegacia o mais rápido possível. A defesa de Sandra chegou a dizer que a versão do ocorrido que vem sendo apresentada nas redes sociais não é verossímil e que “novos fatos” vão surpreender a todos. Em imagens de câmera de vídeo, Sandra Mathia aparece agredindo dois entregadores. Ela pega a coleira do cachorro dela e dá chibatadas em um dos homens, Max Ângelo dos Santos. A cena foi gravada por pessoas que passavam no local e ficaram indignados com a situação. O caso ganhou repercussão após as imagens serem publicadas nas redes sociais.

Sandra Mathias foi banida do aplicativo de entregas pelo qual fazia pedidos a entregadores do Rio de Janeiro. Já Max Ângelo dos Santos tem usado as redes sociais para agradecer a solidariedade que tem recebido. Ele ganhou de presente uma moto e uma bicicleta elétrica para ajudá-lo no ofício de entregador. O homem também vem falando que sonha em juntar dinheiro para comprar uma casa própria, ajudar a família e ainda ser uma pessoa engajada na luta contra o racismo. Ele também recebeu uma homenagem da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga