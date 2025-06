Ex-ministro indiano pode estar entre vítimas de aeronave que caiu com 242 pessoas

Investigação do acidente será conduzida pela Agência Nacional de Aviação Civil do país, com apoio de agências americanas e britânicas

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE (CISF) / AFP O acidente ocorreu logo após a decolagem, quando o piloto emitiu um Mayday



Na manhã desta quinta-feira (12), um trágico acidente aéreo abalou a cidade de Ahmedabad, no estado de Gujarat, na Índia. Um avião da Air Índia, modelo Boeing 787-8 Dreamliner, caiu logo após a decolagem, próximo ao aeroporto local. A aeronave transportava 242 passageiros, entre eles, possivelmente, o ex-ministro do estado indiano de Gujarat, Vijay Rupani. Até o momento, as equipes de resgate conseguiram retirar entre 30 a 35 corpos dos escombros, enquanto a busca por sobreviventes continua. Um hostel que abrigava médicos e estudantes de medicina foi atingido, o que levou algumas pessoas a pularem do prédio em desespero.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O acidente ocorreu logo após a decolagem, quando o piloto emitiu um Mayday, um sinal de emergência raramente utilizado nesse estágio. A aeronave estava a uma velocidade de 320 km/h e a uma altitude de cerca de 200 metros, mas não conseguiu ganhar a potência necessária para subir. A investigação do acidente será conduzida pela Agência Nacional de Aviação Civil da Índia, com apoio de agências americanas e britânicas, devido à origem do fabricante do avião, a Boeing. Este acidente marca o primeiro grande incidente envolvendo um Boeing 787-8 Dreamliner, embora a Air Índia já tenha enfrentado outros problemas no passado.