Ex-PM é alvo de atentado a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro

Carro em que Pedro Paulo Lima de Andrade estava foi emparelhado por outro veículo, de onde partiram pelo menos 15 disparos; seu estado de saúde é considerado grave

Reprodução/Jovem Pan News O ex-policial Pedro Paulo Lima de Andrade foi atacado após deixar uma casa de shows



Na zona oeste do Rio de Janeiro, um ex-cabo da Polícia Militar foi alvo de um atentado a tiros, gerando uma intensa busca por parte das autoridades para identificar os responsáveis. Pedro Paulo Lima de Andrade, de 37 anos, foi atacado após deixar uma casa de shows, acompanhado de uma mulher de 27 anos. Durante o trajeto, o veículo em que estavam foi emparelhado por outro carro, de onde partiram pelo menos 15 disparos.

O ex-policial foi atingido no braço e no tórax, sendo rapidamente socorrido e levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde seu estado de saúde é considerado grave. A mulher que o acompanhava saiu ilesa do ataque. Andrade não é desconhecido das autoridades, possuindo antecedentes criminais que incluem duas passagens pela polícia, uma por violência doméstica e outra por porte ilegal de armas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este ataque ocorre em um contexto alarmante de violência crescente contra agentes de segurança no Rio de Janeiro. Apenas na semana passada, dois policiais militares foram mortos em serviço, elevando o número de agentes alvejados em 2025 para 74, dos quais 39 perderam a vida. A maioria das vítimas são policiais militares, o que reflete a perigosa realidade enfrentada por esses profissionais na cidade.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA