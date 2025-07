PM de folga reage a assalto e mata suspeito na Zona Norte de SP

Caso aconteceu por volta das 6h do último sábado (26); um dos jovens morreu, e o outro está internado sob escolta policial

Reprodução/SSP-SP Policial estava de folga, caminhando pela rua, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta



Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto na Zona Norte de São Paulo, resultando na morte de um dos suspeitos. O caso aconteceu no bairro de Taipas, por volta das 6h da manhã do último sábado (26). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o policial, que caminhava pela rua, é abordado por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos desce do veículo armado e anuncia o assalto. O policial, então, reage e efetua diversos disparos contra a dupla.

Os dois suspeitos foram atingidos. Um deles, um jovem de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. O segundo suspeito também foi baleado, mas sobreviveu e segue internado sob escolta policial. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA