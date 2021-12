Ex-vereador de Magé, no RJ, é preso por explorar serviço de internet ilegal

Investigações apontam que o político tinha um acordo com o traficantes do município para impedir o trabalho de outras empresas na região

Tânia Rêgo/Agência Brasil



O ex-vereador da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, Genivaldo Ferreira Nogueira foi preso pela Polícia Civil durante operação conjunta com o Ministério Público do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 7. Segundo as investigações, ele explorava serviço de internet na Baixada Fluminense com a ajuda do tráfico de drogas. O político é proprietário da empresa GBNet, que presta serviços em diversos locais do município. A companhia, no entanto, é ilegal e não tem permissão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para operar. Com a ajuda dos traficantes, os moradores de Magé eram proibidos de contratar serviços de outras prestadoras.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga