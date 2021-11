Polícia Civil prende mais de mil envolvidos com milícias no Rio de Janeiro

Levantamento aponta que 57% da capital fluminense é dominada por grupos paramilitares

José Lucena/The News 2/Estadão Conteúdo - 06/05/2021 Operação foi montada como uma tentativa de evitar o avanço dos grupos paramilitares na região fluminense



A força-tarefa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, criada em 2020 para combater o avanço das milícias no Estado, alcançou a marca de mais de mil presos. A operação foi montada como uma tentativa de evitar o avanço dos grupos paramilitares na região fluminense. O tráfico de drogas ainda é dominante, mas vem perdendo espaço para os milicianos que, às vezes, usam a estruturado do Estado para ganhar espaço. Levantamento da Universidade Federal Fluminense (UFF) apontou que as milícias dominando 57% do território capital fluminense. Ao todo, estudo aponta que um em cada três moradores da capital vive área comandados pelos grupos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga