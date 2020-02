Execução de jornalista no Paraguai é ‘atentado contra democracia’, diz Toffoli

Estadão Conteúdo O jornalista paraguaio tinha também nacionalidade brasileira e vivia em Pedro Juan Caballero, que faz fronteira entre os dois países



Durante viagem a Campo Grande, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, comentou o assassinato de Léo Veras. O magistrado disse entender que a morte do jornalista é uma tentativa de minar a democracia.

Toffoli ainda afirmou que a liberdade de expressão é um direito constitucional e que o STF tem atuado para assegurá-lo. “Todo atentado contra jornalista é um atentado contra a liberdade de expressão. O STF tem garantido esse principio constitucional da liberdade de imprensa.”

Léo Veras foi morto em um atentado a tiros na fronteira com o Paraguai. O jornalista paraguaio tinha também nacionalidade brasileira e vivia em Pedro Juan Caballero, que faz fronteira entre os dois países.

Veras tinha um site no qual publicava frequentemente notícias sobre o tráfico, que tem grande atuação na região. No momento em que foi assassinado, ele estava jantando em casa com a família e dois homens encapuzados entraram na residência do jornalista e dispararam contra ele.

Sobre a segurança, o ministro Dias Toffoli ainda afirmou que é preciso um trabalho “coordenado entre as polícias” para que crimes como o que matou Léo Veras não se repitam e nem fiquem impunes. “A polícia judiciária irá atuar para chegar aos responsáveis por esse crime horrível.”

Segundo informações da promotoria que cuida do caso, Veras vinha sofrendo ameaças nos últimos tempos. A polícia paraguaia, que está analisando o caso, vai realizar perícia no celular e computador do jornalista para tentar encontrar os criminosos.

Para auxiliar as investigações, a polícia brasileira pode ser acionada.

