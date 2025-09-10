Exportação de carne bovina do Brasil deve crescer 12% em 2025

Expectativa é que o país alcance mais de 3 milhões de toneladas vendidas ao exterior no próximo ano, superando os números registrados em 2024

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO



A exportação de carne bovina do Brasil está projetada para crescer 12% em 2025, em comparação com o volume de 2024, segundo a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC). A expectativa é que o país alcance 3,4 milhões de toneladas exportadas no próximo ano, superando as 2,89 milhões de toneladas registradas em 2024. De janeiro a agosto de 2025, o Brasil já exportou mais de 2 milhões de toneladas, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, gerando uma receita de 10 bilhões de dólares, um crescimento de 32,9%.

O presidente da ABIEC, Roberto Perosa, destacou que o setor tem enfrentado adversidades, mas prevê um incremento de 12% no volume de exportação e 14% no faturamento. No primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos se consolidaram como o segundo principal destino da carne brasileira, com 181.477 toneladas, representando 12,3% das vendas externas. No entanto, houve uma queda significativa nas exportações para os EUA entre julho e agosto, devido às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, resultando em uma redução de 498% em relação ao mesmo período de 2024.

Apesar da queda nas exportações para os Estados Unidos, o presidente da ABIEC afirmou que o país continua sendo um destino importante para a carne brasileira. Ele ressaltou a importância de manter as negociações em Washington e destacou a expansão do setor para novos mercados, como o Japão. A expectativa é que o aumento das exportações mantenha os preços da carne no mercado interno estáveis, pelo menos no curto prazo.

Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA