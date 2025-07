FAB vai usar caças com mísseis durante cúpula do Brics no Rio de Janeiro

Reunião de chefes de Estado dos países acontece nos dias 6 e 7 de julho; última vez que a Força Aérea Brasileira utilizou esse tipo de aeronaves foi nas Olimpíadas de 2016

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O esquema de segurança já começou a ser implementado com a decretação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e se estenderá até o dia 9 de julho



A Força Aérea Brasileira (FAB) está se preparando para implementar um esquema especial de defesa aérea durante a reunião de chefes de estado do grupo BRICS, que acontecerá no Rio de Janeiro. Este evento de grande importância internacional ocorrerá nos dias 6 e 7 de julho e contará com a presença de autoridades, delegações e diplomatas de diversos países. Para garantir a segurança de todos os participantes, a FAB equipará suas aeronaves com mísseis, prontos para interceptar qualquer ameaça aérea que possa surgir ou qualquer aeronave que invada áreas restritas durante a cúpula.

O esquema de segurança já começou a ser implementado com a decretação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e se estenderá até o dia 9 de julho. O evento principal será realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com atividades preliminares programadas para sexta-feira e sábado. Estas atividades incluem encontros de ministros da Fazenda, Economia e presidentes de bancos centrais. A segurança será especialmente reforçada no centro e na zona sul da cidade, onde as delegações estarão circulando e as reuniões ocorrerão. A última vez que a FAB utilizou aeronaves equipadas com mísseis foi durante as Olimpíadas de 2016.