Fábio Faria prevê 5G mais barato do que o 4G no Brasil

Segundo o ministro das Comunicações, 1.174 municípios com mais de 30 mil habitantes serão atendidos por pelo menos três operadoras, o que trará disputa de preço

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, dos R$ 47 bilhões a serem investidos pelas operadoras, cerca de 6,5% vão para educação



O ministro das Comunicações prevê que o serviço do 5G no país será mais barato do que o atual 4G. Em audiência no Senado Federal, Fábio Faria ressaltou que a concorrência é decisiva para a queda dos preços. “1.174 municípios com mais de 30 mil habitantes serão atendidos por pelo menos três prestadoras, isso nos dá garantia que o preço, que nós iremos pagar pelo 5G será, provavelmente, mais barato que o 4G. Vai ter mais disputa de preço”, disse. O leilão da tecnologia 5G foi concluído no começo do mês e atraiu empresas como Vivo, TIM e Claro. O governo acredita que a implantação das redes de telefonia deve conectar 85% das escolas brasileiras até 2028. Ao todo, dos R$ 47 bilhões a serem investidos pelas operadoras, cerca de 6,5% vão para educação.

Fábio Faria disse ainda acreditar que a tecnologia vai ajudar a coibir o desmatamento na Amazônia. “Temos 5,5 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia Legal e esses satélites funcionando como se fossem câmeras que temos na nossa casa”, completou. O ministro das Comunicações lembra que algumas faixas de frequência do 5G não receberam propostas no leilão. Segundo Faria, os lotes devem ser licitados dentro de seis meses ou um ano.

*Com informações do repórter Victor Moraes