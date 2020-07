Fábio Faria diz que tem boa relação com Congresso Nacional

Divulgação/PSD Um dos objetivos do presidente Jair Bolsonaro com a nomeação também foi melhorar o trânsito com diferentes bancadas no Congresso e fortalecer a base aliada



O ministro das Comunicações, Fábio Faria, concedeu a primeira entrevista desde que foi nomeado. No programa Pingos no Is, ele confirmou que o leilão do 5G vai ficar para o ano que vem, pois em 2020 não daria mais tempo para ser realizado. O processo vai definir quais empresas vão poder operar a tecnologia no país. O ministro pretende receber todas as empresas concorrentes e disse que nenhuma vai ser descartada. Mas destacou que na decisão final, vai ser alinhado com o presidente Jair Bolsonaro.

Outra prioridade no âmbito das comunicações, de acordo com Fábio Faria, é expandir o serviço de internet em banda larga. Segundo ele, estudos apontam que 80% da população tem acesso à tecnologia no país, o que significa que quarenta milhões de brasileiros ainda estão sem acesso à rede.

O ministro também foi questionado sobre o projeto de lei das fake news, aprovado nesta semana pelo Senado, que agora vai passar pela Câmara. Fábio Faria considera o tema sensível, mas acredita que entre os deputados, a tramitação vai ser diferente, com maior participação popular e um debate mais demorado e acalorado. Para ele, a discussão deveria ser mais ampla.

Outra preocupação do Ministério das Comunicações é trabalhar a imagem do Brasil no exterior. O governo considera que repercussões como a das queimadas na Amazônia, no ano passado, têm prejudicado a reputação do país. Uma das estratégias para reverter o quadro, segundo Fábio Faria, é recriar a TV Brasil Internacional, com programação voltada para o público estrangeiro.

Antes de se tornar ministro, Fábio Faria cumpria o quarto mandato como deputado federal. Um dos objetivos do presidente Jair Bolsonaro com a nomeação também foi melhorar o trânsito com diferentes bancadas no Congresso e fortalecer a base aliada. O ministro fala sobre a relação com os presidentes da Câmara e do Senado.

Filiado ao Partido Social Democrático (PSD), legenda comandada pelo ex-ministro Gilberto Kassab, Fábio Faria negou o rótulo de “centrão”. Ele destacou que apesar de ser um partido de centro, votou com o governo Bolsonaro na maioria das ocasiões e converge com a pauta do presidente.

*Com informações do repórter Levy Guimarães