Falso médico acusado de matar pacientes e forjar a própria morte se entrega à polícia

Fernando Henrique Dardis é acusado de provocar a morte de duas mulheres, Helena Rodrigues e Therezinha Monticelli Calvim, entre 2011 e 2012, enquanto atuava na Santa Casa de Sorocaba

Reprodução/Jovem Pan News Apesar de ainda não ter sido julgado por esses crimes, a Justiça decretou sua prisão preventiva em maio, a pedido do Ministério Público.



Fernando Henrique Dardis, um falso médico que estava foragido, entregou-se à polícia em Guarulhos, São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a informação. Dardis é acusado de provocar a morte de duas pacientes, Helena Rodrigues e Therezinha Monticelli Calvim, entre 2011 e 2012, enquanto atuava na Santa Casa de Sorocaba. Apesar de ainda não ter sido julgado por esses crimes, a Justiça decretou sua prisão preventiva em maio, a pedido do Ministério Público.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dardis enfrenta acusações de homicídio por dolo eventual, que ocorre quando se assume o risco de matar. Além disso, ele é acusado de prescrever medicamentos sem o devido conhecimento, colocando em risco a vida das vítimas. O Ministério Público revelou que Fernando tentou escapar da justiça ao obter um atestado de óbito falso, alegando ter morrido de sepse no Hospital Brás Cubas, também em Guarulhos, que pertence à sua família. Para tornar a fraude ainda mais convincente, ele teria forjado documentos do cemitério municipal Campo Santo, em Guarulhos, para simular seu enterro. Dardis teria inserido seu nome no sistema do serviço funerário no lugar de um idoso de 99 anos, que realmente está enterrado neste cemitério.