Falta de chuva segue causando baixa umidade do ar no Brasil

Qualidade do ar está em condição de emergência, especialmente do Sul do Mato Grosso ao interior de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan Previsão do tempo com Lívia Webber



A previsão do tempo para esta quinta-feira (29) indica um dia menos frio na região Sudeste, com temperaturas em elevação ao longo da semana. Segundo as informações de Livian Weber, o calor deve predominar no final de semana, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste, onde o frio já não é mais uma preocupação. No Sul, as manhãs continuam geladas, mas as tardes apresentam temperaturas mais altas. Um destaque importante é a massa de ar seco que está inibindo a formação de nuvens carregadas nas áreas centrais do Brasil, afetando regiões propensas a queimadas. A quinta-feira será marcada por um clima muito seco e sem previsão de chuva nos próximos dias. A umidade relativa do ar está em condição de emergência, especialmente do Sul do Mato Grosso ao interior de São Paulo, com índices abaixo de 12%, muito abaixo do ideal de 60%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul do Brasil, o sol predomina. Uma frente fria no extremo sul do Rio Grande do Sul traz instabilidade e chuva moderada a forte, acompanhada de rajadas de vento de mais de 50 km/h. Em São Paulo, a máxima chega a 26ºC, enquanto Porto Alegre terá mínima de 11ºC e máxima de 22ºC. Campo Grande registra calor, com mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.

Publicado por Luisa Cardoso