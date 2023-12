Família brasileira é resgatada após nove horas à deriva no Caribe

Casal e três filhos fizeram exames e estão bem de saúde

Reprodução / Youtube Jovem Pan News Momento em que a guarda costeira resgata os brasileiros à deriva em um bote no Caribe



Cinco pessoas de uma família brasileira foram resgatadas após ficarem nove horas à deriva no Caribe. O jornal colombiano El Uníversal informou que a guarda costeira foi enviada à área e avistou o iate afundando. Horas depois, a família foi localizada em um bote inflável próximo à ilha de Ceycén. As autoridades locais disseram que o sucesso da operação iniciou quando a torre de controle de tráfego e vigilância marítima da direção geral recebeu a chamada de emergência da tripulação do veleiro Austros, que reportou a entrada de água na embarcação em razão das condições meteorológicas. Os cinco brasileiros, sendo dois adultos e três crianças, foram levados para a Estação Guarda Costeira em Cartagena, onde receberam atendimento médico e passam bem.

*Com informações do repórter David de Tarso