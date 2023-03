Família perde dois parentes em dois anos vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro

Jovens de 29 e 24 anos morreram após serem atingidos na favela da Tirol, em Jacarepaguá

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Mãe das vítimas acusa a polícia de ter sido autora do disparo de um dos mortos



Uma família pobre da zona oeste do Rio de Janeiro perdeu o segundo parente por bala perdida nesta segunda-feira, 6. Wescley Silva, de 29 anos, morreu no hospital Miguel Couto, na zona sul da capital fluminense, após não resistir aos ferimentos. Ele foi atingido por uma bala no cabeça último sábado na favela da Tirol, em Jacarepaguá, região que vive em situação de guerra entre milicianos e traficantes desde o começo do ano. No final de semana, houve confronto entre policiais militares e criminosos. Wescley foi socorrido para o hospital na Barra da Tijuca e depois transferido em estado extremamente grave para o Miguel Couto. O irmão dele, Lucas, também morreu de bala perdida na mesma favela em 2021, quando tinha apenas 24 anos.

Os parentes das duas vítimas estavam inconsoláveis e fizeram uma vigília na porta do hospital. “Atiraram nele, deixaram ele jogado no chão, como se ele fosse um bandido, como se devesse alguma coisa. Deram a notícia que ele faleceu de madrugada e agora ninguém sabe mais o que dizer para a gente. Não deram nenhuma assistência, não falaram nada. Eu quero justiça pelo meu irmão. É mais uma vítima que foi nesse confronto que não tem fim”, declarou a irmã, Amanda. Já a mãe dele, Suelly, acusa a polícia de ser a autora do disparo: “Ele era um trabalhador que foi baleado na cabeça por um policial”. Em 2023, 35 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Grande Rio de Janeiro, das quais oito morreram, segundo informações da plataforma Fogo Cruzado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga